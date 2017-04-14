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Анна Козлова и Андрей Рубанов стали финалистами премии "Национальный бестселлер"

Культура
14 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Всего в шорт-лист вошли семь писателей
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Анна Козлова

Анна Козлова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Писатели Анна Козлова и Андрей Рубанов вошли в список финалистов литературной премии "Национальный бестселлер". Имена соискателей награды были объявлены на пресс-конференции в ТАСС.

Всего в так называемом шорт-листе семь писателей - Анна Козлова с книгой "F20", Елена Долгопят ("Родина"), Андрей Филимонов ("Головастик и святые"), Сергей Беляков ("Тень Мазепы"), Александр Бренер ("Жития убиенных художников"), Андрей Рубанов ("Патриот") и Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарева "Эта страна").

Ответственный секретарь премии Вадим Левенталь отметил, что в малое жюри, которому предстоит выбрать лучшего из лучших, пригласили "людей со вкусом, людей умных, но не имеющих отношения к литературе". Малое жюри начнет работу с чистого листа, выявит победителя, голосуя во время процедуры присуждения премии по схеме "все или ничего", то есть каждый из судей называет лишь одно имя и, соответственно, произведение. Выбирать победителя будут режиссер Борис Хлебников, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, архитектор Сергей Чобан, композитор Настасья Хрущева, писатель Леонид Юзефович и музыкант Василий Вакуленко (Баста). Председателем жюри приглашен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Говоря о компетенции жюри, Эрнст подчеркнул, что "вся литература делается для читателей". "Мы достаточно экспертные читатели", - отметил он. По его словам, итоги голосования будут прозрачными. "Мы подпишемся под своим выбором и сможем сказать, почему и зачем (сделали такой выбор - прим. ТАСС), - продолжил он. - Главная задача премии - это привлечь внимание к литературе". "В открытости - большая сила "Нацбеста", - сказал Эрнст.

Российская литературная премия "Национальный бестселлер" вручается с 2001 года. В длинный список этого сезона вошли более 50 писателей. Победитель премии будет назван 3 июня в Санкт-Петербурге. Главный приз премии составляет 1 млн рублей, он вручается лауреату и его номинатору в пропорции один к девяти. Все финалисты также получат по 60 тыс. рублей.

В разные годы победителями "Национального бестселлера" становились писатели Леонид Юзефович, Виктор Пелевин, Михаил Шишкин и другие.

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