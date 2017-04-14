Юлия Самойлова рада, что ее кандидатуру на "Евровидение-2018" поддержали

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая не поедет на "Евровидение" в Киев в мае 2017 года, рада тому, что ее кандидатуру подтвердили для участия в песенном конкурсе в 2018 году. Об этом певица рассказала в интервью ТАСС.

"Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на "Евровидение" в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год", - сказала Самойлова.

По словам певицы, пока еще рано начинать подготовку к смотру следующего года.

14 апреля генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что Самойлова примет участие в конкурсе "Евровидение" в 2018 году. "Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в "Евровидении-2018".

Ранее Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса "Евровидение" от России Самойловой принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

Первый канал объявил, что Россию на "Евровидении" представит Юлия Самойлова 12 марта. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.