Ансамбль Александрова выступит на фестивале в честь Дня Победы в Московской консерватории

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова примет участие в V Международном открытом фестивале искусств "Дню Победы посвящается…", который пройдет в Московской консерватории с 4 по 15 мая. Об этом сообщили в пресс- службе учебного заведения.

Темой форума в этом году станет слоган: "Мы вместе - Бессмертный полк".

Художественный руководитель фестиваля, профессор Александр Соловьев пояснил, что заголовок был совместно задуман с директором Департамента культуры Министерства обороны РФ Антоном Губанковым и художественным руководителем Ансамбля имени Александрова Валерием Халиловым, погибшими в авиакатастрофе Ту-154 в декабре 2016 года.

"В память об этих выдающихся личностях отечественной культуры, стоявших у истоков проекта, посвящен ряд программ и мемориальная выставка в Большом зале консерватории", - цитирует слова худрука пресс-служба консерватории.

Фестиваль откроет оригинальная музыкально-поэтическая композиция "Мы вместе - Бессмертный полк" в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ под руководством Сергея Дурыгина совместно с Камерным хором Московской консерватории, Тульским государственным хором и Концертным хором МГИМ имени А.Г. Шнитке. Специальным гостем вечера в Большом зале консерватории станет участник шоу "Голос" Сергей Волчков (баритон).

Ансамбль имени Александрова под руководством Геннадия Саченюка выйдет на сцену в концерте "Нам дороги эти позабыть нельзя..." 6 мая. Свое выступление артисты посвятят памяти погибших товарищей.

Также в концертах фестиваля примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, камерный ансамбль "Времена года", пианистка Юлия Стадлер, учащиеся Центральной музыкальной школы при МГК имени П.И. Чайковского, воспитанники Военно-музыкального училища, носящего ныне имя народного артиста РФ, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, а также иностранные гости фестиваля - молодые музыканты, обучающиеся в Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки.