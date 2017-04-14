Российская pre-party конкурса "Евровидение" отменена

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Традиционная российская pre-party международного песенного конкурса "Евровидение-2017" отменена из-за позиции Европейского вещательного союза (ЕВС), который не отстоял право представительницы от РФ Юлии Самойловой выступить в Киеве. Об этом сообщил ТАСС организатор концерта Дмитрий Мельников.
Ранее Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса "Евровидение" от России Самойловой принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что Самойлова примет участие в конкурсе "Евровидение" в 2018 году, соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом есть.
"В этом году Европейский вещательный союз струсил и предпочел оставить большую фанатскую российскую аудиторию без участника и всю остальную европейскую аудиторию (порядка 200 миллионов зрителей) без нашего конкурсанта, не стал отстаивать свои же собственные правила. В данной ситуации решение Первого канала было единственно правильным, мы с ним полностью солидарны и решили отменить все официальные мероприятия в рамках "Евровидения" в России", - сказал Мельников, уточнив, что речь идет не только о концерте в Москве, но также о пресс-конференциях, тематических розыгрышах в соцсетях и прочих инструментах продвижения конкурса в России.
Организатор концерта подчеркнул, что московская pre-party, которая входит в тройку крупнейших наряду с Лондоном и Амстердамом, отменена впервые за семь лет своего существования.
Концерт, посвященный "Евровидению", был запланирован на 21 апреля. В нем должны были принять участие конкурсанты из Болгарии, Греции, Молдавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Швейцарии и Италии. Мельников отметил, что все они выразили свои сожаления в связи со сложившейся ситуацией. "Все страны были с нами солидарны, в отличие от ЕВС", - отметил он.
Первый канал объявил, что Россию на "Евровидении" представит Юлия Самойлова 12 марта. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.