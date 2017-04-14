Эмир Кустурица представил в Сочи свою новую концертную программу

СОЧИ, 14 апреля. /ТАСС/. Эмир Кустурица представил в 14 апреля в Сочи новую концертную программу своего музыкального коллектива The No Smoking Orchestra. Творческий вечер был посвящен последней кинематографической работе известного режиссера - картине "По млечному пути", главную женскую роль в которой сыграла Моника Беллуччи.

Фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra и Эмир Кустурица впервые выступили на российском курорте в 2012 году в рамках Международного Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. "Я рад снова выступить со своим коллективом в Сочи. У меня здесь много друзей", - признался перед концертом Кустурица.

В свой нынешний приезд режиссер представил на суд сочинской публики фестиваль "Брояница Кинофест. Марафон Кустурицы". На фестивальных афишах - не только новый фильм, но и ретроспектива самых знаковых для творческого пути сербского кинематографиста картин. Среди них - документальный фильм о знаменитом аргентинском футболисте Диего Марадоне и культовая работа, которая принесла своему автору "Серебряного льва", - "Черная кошка, белый кот".

Под занавес фестиваля 16 апреля зрители увидят совместный сербско-черногорский фильм "Жизнь как чудо", снятый с участием кинематографистов Франции, а также картину "Андеграунд", удостоенную в 1995 году Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

Мировая премьера "Млечного пути" состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года. Действие новой работы Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой - молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, - встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. Он также играет на гитаре в фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок.