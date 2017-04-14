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Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году

Культура
14 апреля, 21:13 UTC+3
Такое решение может быть принято только после песенного конкурса в Киеве
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Материал из 1 страницы
© STR/NurPhoto via Getty Images

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейский вещательный союз (ЕВС) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в "Евровидении" в 2018 году, однако такое решение может быть принято только после песенного конкурса в Киеве, намеченного на май. Об этом заявил ТАСС официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от "Евровидения" 2018 года в связи с отказом Первого канала транслировать конкурс 2017 года, он сказал: "Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события".

Ранее в СМИ прошла информация о том, что отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017" может повлечь за собой дисквалификацию России на будущий год.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".
Финал конкурса этого года намечен на 13 мая. 

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