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Уникальные "Три баса-профундо" выступят в Доме музыки под руководством Спивакова

Культура
15 апреля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
В программу вечера вошли произведения различных стилей и жанров, включая сочинения Баха, Моцарта и Глинки, русские народные песни, советские шлягеры, а также композиции Астора Пьяццоллы
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Артисты проекта "Три баса- профундо", не имеющего аналогов в мировой практике, Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко впервые выступят в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". За дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков. Об этом сообщили в пресс-службе ММДМ.

В программу вечера в Светлановском зале вошли произведения самых разных стилей и жанров: от сочинений Баха, Моцарта и Глинки до русских народных песен, советских шлягеров и композиций Астора Пьяццоллы. Выбранные мелодии позволят "показать неповторимое, почти органное звучание этого единственного в своем роде ансамбля".

"Невероятно глубокие и объемные голоса этих певцов звучат подобно контрабасам или большим колоколам, им доступны предельно низкие ноты, которые завораживают публику и оказывают на нее поистине магическое воздействие", - отметили в Доме музыки.

Проект "Три баса-профундо" возник в Санкт-Петербурге в 2009 году. В переводе с итальянского "profundo" означает "глубокий". Проект объединяет исполнителей, каждый из которых получил международное признание, выступая на оперной сцене, участвуя в крупных концертных и сольных проектах.

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