Труппа "Батшева" из Израиля покажет в Петербурге один из самых авангардных балетов XXI в.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Израильская танцевальная компания "Батшева" откроет международную часть XVI фестиваля балета Dance Open показом своего самого знаменитого спектакля - "Вирус Наарина". Артисты из Тель-Авива представят эту работу на сцене Александринского театра, где проходят главные события праздника.

"Задача нашего фестиваля - знакомить петербуржцев с разными направлениями развития современного балета, представлять искусство тех мастеров, кто сегодня творит балетную историю. В этом ряду стоит и спектакль, который покажет хореограф Охад Наарин", - сказала на пресс- конференции руководитель фестиваля Екатерина Галанова. По ее мнению, постижение зрителями нового танцевального языка требует определенной подготовки. Поэтому спектакли на Dance Open сопровождаются лекциями о современном балете, направленными на "расширение хореографического сознания" публики.

Спектакль "Вирус Наарина" был поставлен для молодежной труппы, которая была сознана мастером в 1990 году с опорой на импровизационную технику Gaga. Сам Охад Наарин считает, что речь идет не о технике, а о новейшем языке телесности: овладев им, человек освобождает себя от искусственных оков гравитации и приличий, достигая извечно искомого баланса материи и духа, которые начинают работать в сотворчестве.

"Мы делимся со зрителями нашей философией: зачем мы танцуем, как именно мы хотим танцевать", - говорит хореограф. Его поиски расцениваются как прорыв в иное, новое пространство, где танцовщики как бы отправляются "в свободное плавание". За пределами труппы метод Gaga вырос в международное движение изучения пластики тела как профессионалами, так и любителями.

Толчком к созданию спектакля стала пьеса Петера Хандке "Оскорбление публики", которая была написана в 1960-е годы и стала едва ли не программным произведением неоавангардизма: отсутствие сюжета, действия и даже персонажей позволяет очистить "данный момент времени в данной точке пространства" от любых смысловых примесей, диктуемых словами. Эту постановку артисты исполняют уже 16 лет, побывав с ней во многих странах.

На фестивале до 24 апреля свои работы покажут также балетные труппы из Польши, Нидерландов и России. Ведущие педагоги Мариинского театра и Академии русского балета имени Агриппины Вагановой проведут серию мастер-классов для учащихся балетных школ мира. По итогам занятий юные артисты дадут гала-концерт на сцене Эрмитажного театра.