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Медведев поздравил кинорежиссера Владимира Досталя с юбилеем

Культура
15 апреля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Знаменитому режиссеру исполнилось 75 лет
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил кинорежиссера Владимира Досталя с 75-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован  на сайте правительства.

"Вы принадлежите к знаменитой династии, которая насчитывает несколько поколений режиссеров и актеров. И это во многом определило Ваш творческий путь, который неразрывно связан с кинематографом. За долгие годы работы на "Мосфильме" Вы многое сделали для развития нашего кино", - говорится в телеграмме.

"В содружестве с легендарными режиссерами Сергеем Бондарчуком и Эльдаром Рязановым создали картины, которые стали знаковыми. Среди них - "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Гусарская баллада", "Зигзаг удачи", "Невероятные приключения итальянцев в России". Благодаря Вашему таланту продюсера на экран вышли и другие яркие художественные, документальные и анимационные фильмы, которые полюбили миллионы зрителей", - отмечается в документе.

В 2011 году на экраны вышел сериал Досталя "Раскол". Среди продюсерских проектов артиста - телесериалы "Штрафбат" (2004), "Бандитский Петербург" (2000-2007) и "Сыщики" (2001-2005).

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