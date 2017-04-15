Медведев поздравил кинорежиссера Владимира Досталя с юбилеем

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил кинорежиссера Владимира Досталя с 75-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Вы принадлежите к знаменитой династии, которая насчитывает несколько поколений режиссеров и актеров. И это во многом определило Ваш творческий путь, который неразрывно связан с кинематографом. За долгие годы работы на "Мосфильме" Вы многое сделали для развития нашего кино", - говорится в телеграмме.

"В содружестве с легендарными режиссерами Сергеем Бондарчуком и Эльдаром Рязановым создали картины, которые стали знаковыми. Среди них - "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Гусарская баллада", "Зигзаг удачи", "Невероятные приключения итальянцев в России". Благодаря Вашему таланту продюсера на экран вышли и другие яркие художественные, документальные и анимационные фильмы, которые полюбили миллионы зрителей", - отмечается в документе.

В 2011 году на экраны вышел сериал Досталя "Раскол". Среди продюсерских проектов артиста - телесериалы "Штрафбат" (2004), "Бандитский Петербург" (2000-2007) и "Сыщики" (2001-2005).