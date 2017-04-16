Открывается XVI Московский Пасхальный фестиваль

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Торжественное открытие XVI Московского Пасхального фестиваля состоится 16 апреля, в день Светлой Пасхи, в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит с пианистом Денисом Мацуевым.

На вечере прозвучит Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Еще до торжественного открытия смотра оркестр Мариинского театра выступит в Большом зале консерватории с пианистом Бехзодом Абдураимовым и скрипачом Павлом Милюковым. В программе прозвучат сочинения Рахманинова и Стравинского.

Московский Пасхальный фестиваль, приуроченный на этот раз к празднованию 135-летия со дня рождения композитора Игоря Стравинского, продлится до 9 мая. География форума будет очень обширной: 63 города от Москвы до Владивостока. "Миссия этого фестиваля - чтобы никто не чувствовал себя беднее, чем любители музыки в Москве", - подчеркнул худрук смотра Валерий Гергиев.

Симфонический оркестр Мариинского театра за три недели выступит в 20 российских регионах. Также фестиваль будет представлен хоровой, камерной и звонильной программами. Благотворительные концерты пройдут в домах офицеров, детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов.

Кульминацией смотра станет общедоступный концерт в День Победы на Поклонной горе. Вместе с оркестром Мариинского театра и маэстро Гергиевым на сцену выйдет пианист Даниил Трифонов.