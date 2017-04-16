Третьяковка и Исторический музей сделали бесплатный вход в честь Дня культурного наследия

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Все московские музеи регионального значения и некоторые федерального, в том числе Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Исторический музей, подготовили специальные программы и сделали бесплатный вход для своих посетителей в рамках ежегодной акции "Дни исторического и культурного наследия".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи, в этот день вход в так называемые "Малые музеи" - музей-мастерскую Анны Голубкиной и музей-квартиру Аполлинария Васнецова, где пройдут экскурсии и концерты, будет свободным. Также в этот день бесплатно можно посетить постоянную экспозицию искусства XX-XXI веков и выставку Дмитрия Жилинского в Новой Третьяковке на Крымском Валу, выставка "Оттепель" в эту программу не входит. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина для свободного посещения откроет Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с жемчужиной своей коллекции - полотнами импрессионистов и постимпрессионистов.
Государственный исторический музей приглашает посетить открывшуюся накануне экспозицию под открытым небом - "Артиллерийский двор", а также выставку "Красавец мужчина" о мужской моде, для этого в кассе необходимо взять бесплатный билет. Музей современной истории России в своем филиале - Музее-галерее Евгения Евтушенко проведет экскурсии "Поэт в России больше, чем поэт".
Как сообщается на сайте Департамента культуры Москвы, сегодня пройдет около 200 мероприятий более, чем на 100 подведомственных площадках. Так, в Музее Москвы откроется выставка, посвященная истории Донского монастыря, также здесь можно увидеть выставку "Москва. Мода и революция", а Мультимедиа арт музей представляет десятки выставок в рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии". Департамент культурного наследия подготовил экскурсии, квесты и лекции, которые пройдут до 31 мая в местах, обычно закрытых для сторонних посетителей. Среди них - посольства, гостиницы, особняки, в том числе дом Тарасова на Спиридоновке, городская усадьба Морозова в Подсосенском переулке и особняк Зиминых в Дегтярном переулке. В ведомстве напоминают, что попасть на них можно только по предварительной записи.
Дни исторического и культурного наследия проводятся в Москве ежегодно к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест (18 апреля) и Международному дню музеев (18 мая).