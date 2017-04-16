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В США на 97-м году жизни скончался актер, сыгравший шерифа в фильмах о Джеймсе Бонде

Культура
16 апреля, 8:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Причиной смерти Клифтона Джеймса стали осложнения, вызванные диабетом
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Клифтон Джеймс

Клифтон Джеймс

© Lynn James via AP

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Клифтон Джеймс, исполнивший роль шерифа в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 96 лет в городе Гладстон (штат Орегон). Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Дочь американского актера сообщила, что он скончался дома от осложнений, вызванных диабетом. "Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни", - добавила она.

Часто игравший жителя южных штатов, на заре своей карьеры Джеймс любил выступать на театральных подмостках Нью-Йорка. Он получил известность в том числе благодаря роли администратора магазина в фильме "Хладнокровный Люк" (Cool Hand Luke, 1967). В знаменитой киносаге о британском секретном агенте он появился в фильмах "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973) и "Человек с золотым пистолетом" (The Man with the Golden Gun, 1974).

Джеймс родился в 1920 году в штате Вашингтон. Он был ветераном Второй мировой войны, кавалером государственных наград, в том числе двух медалей "Пурпурное сердце".

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