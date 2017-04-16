Актриса Одри Тоту награждена Орденом Почетного легиона

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Известная французская киноактриса Одри Тоту награждена Орденом Почетного легиона, высшей награды Франции. Ее имя включено в опубликованные в воскресенье списки 526 награжденных.

Актриса, популярная во всем мире благодаря исполнению ведущих ролей в фильмах "Амели", "Коко Шанель" и "Код да Винчи", удостоена начальной степени - рыцаря ордена.

Среди других отмеченных наградой кинематографистов Франции - старейший французский кинорежиссер армянского происхождения Аньес Варда, получившая высокую степень великого офицера ордена. В рыцари ордена возведен популярный французский режиссер Арно Деплешен, последняя лента которого, "Призраки Измаила" включена в конкурсную программу юбилейного 70-го Международного каннского кинофестиваля.

Командором ордена стал сценарист, актер, драматург и широко известный во Франции писатель Жан-Клод Каррьер. В рыцарях Почетного легиона теперь числятся известная французская актриса театра и кино 60-70 годов Анна Карина и израильский режиссер Амос Гитай.

Рыцарем ордена стала и дочь бывшего президента Франции Жака Ширака - Клод. Она, долгие годы работавшая помощником этого видного политика, является в настоящее время вице- президентом благотворительного Фонда Жака Ширака. Кавалером большого креста, высшей степени ордена, стал и близкий друг Жака Ширака, 80-летний Франсуа Пино, меценат и миллиардер, владелец концерна Kering, в который входят такие бренды как Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Puma.

Нынешнее награждение - последнее, осуществленное завершающим свой пятилетний период полномочий президентом Франции Франса Олландом. В этой связи он отметил наградами целый ряд своих помощников. Среди них - особо близкий к нему Бернар Бажоле, возглавляющий французскую контрразведку - Главное управление внешней безопасности. Он удостоен степени великого офицера.

Орденом такой же высокой степени награжден и бывший министр иностранных дел Франции и премьер-министр страны Лоран Фабиус. Не забыты и высшие менеджеры промышленности. Степень рыцаря получил генеральный директор крупнейшего военно-промышленного концерна Thales Патрис Кейн, а генеральный директор судостроительной корпорации DCNS, выпускающей "Мистрали", Эрве Гийу удостоен степени офицера.

Орден Почетного легиона, имеющий пять степеней, был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году как высшая национальная награда. В последние годы число здравствующих награжденных находится на отметке в 93 тыс. человек. В год награждается не менее 3 тыс. человек.

За время существования награды всех пяти ее степеней были удостоены немногим более 90 человек. Списки, одобренные президентом Франции, публикуются три раза в год, в дни крупных праздников - в национальный день 14 июля, на Пасху и 1 января. Кроме этих списков гражданских лиц два раза в год объявляются и дополнительные перечни награжденных военных - в мае и июле.