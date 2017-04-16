МХТ имени Чехова уехал на гастроли в Израиль

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ) уехал на гастроли в Израиль, где с 17 по 19 апреля трижды сыграет свой популярный спектакль "Примадонны", поставленный по пьесе американского драматурга Кена Людвига. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ.

"Выступления пройдут в трех городах Израиля. Откроются гастроли 17 апреля в Хайфе, затем, 18 апреля, продолжатся в Тель-Авиве и завершатся 19 апреля в Ашдоде", - проинформировала собеседница агентства.

Она напомнила, что постановку комедии "Примадонны" осуществил режиссер Евгений Писарев в 2006 году. "О зрительской популярности спектакля лучше всего говорят полные залы, которые он собирает уже 11 лет, как в России, так и за ее пределами", - отметили в пресс-службе.

"Примадонны" - это история о двух молодых безработных актерах, которые узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы отдать им свои миллионы - те самые совсем не лишние миллионы, ради которых можно рискнуть и сыграть комедию с переодеваниями, полную веселых перипетий, музыки и сюрпризов.

Оформил спектакль сценограф Николай Симонов. Роли исполняют: Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский, Михаил Трухин, Игорь Верник, Станислав Дужников, Светлана Колпакова, Наташа Швец, Алексей Красненков.

МХТ имени Чехова ведет довольно активную гастрольную деятельность, охватывающую как зарубежные страны, так и города России. К примеру, только в апреле в графике известного коллектива значится три маршрута. 9 апреля МХТ показал в Салехарде "Крейцерову сонату" по Льву Толстому. После выступлений в Израиле труппа отправится в родной город своего худрука, народного артиста СССР Олега Табакова - в Саратов, где с 24 по 27 апреля представит два спектакля - "Телефон доверия" и "Механика любви", сообщили в пресс- службе МХТ.