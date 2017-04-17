В Москве впервые пройдет Конкурс исполнителей имени Альфреда Шнитке

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Третий ежегодный фестиваль "На пересечении прошлого и будущего" пройдет с 17 по 28 апреля. В рамках музыкального форума впервые в Москве состоится Международный конкурс исполнителей имени Альфреда Шнитке среди молодых музыкантов, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Конкурсантами станут студенты и выпускники высших учебных заведений Москвы, Казани, Саратова, Ростова, Уфы, Нижнего Новгорода и других городов. Соревнование пройдет в двух номинациях - "Фортепиано соло" и "Камерный ансамбль".
Финальные туры состоятся 25 апреля. Победители и лауреаты конкурса будут включены в программу концертных выступлений в Московском международном Доме музыки (ММДМ), подчеркнули в оргкомитете.
Жюри конкурса возглавит вдова композитора Альфреда Шнитке, пианистка Ирина Шнитке. Мастерство молодых талантов также оценят концертирующие пианисты и педагоги ведущих отечественных музыкальных вузов. В смотре примут участие отечественные и зарубежные музыканты - композиторы и исполнители.
В программе прозвучат сочинения Шостаковича и Прокофьева, Шнитке и Губайдулиной, Бриттена и Лигети, Свиридова и Пярта, Фалика и Хейфеца, Денисова и Артемова, Королева и Кикты, Штарка и Панни.
"Это и есть тот перекресток, где прошлое и будущее встречаются, чтобы вместе сплести времен связующую нить. Организация такой встречи - дело сложное, трудоемкое, но это совершенно необходимо для сохранения и приумножения самого главного сокровища человечества - духовного пространства культуры", - отметила Шнитке.
Открытие фестиваля пройдет в Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Другие площадки форума разместятся в Москве в концертных залах Дома композиторов, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Российской академии музыки им. Гнесиных.
На заключительном концерте в Камерном зале ММДМ прозвучат сочинения Эдуарда Артемьева, который в этом году отметит свое 80-летие.