Лучшие кинооператоры года получат премию "Белый квадрат"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Лучшие операторы года получат 17 апреля премию киноизобразительного искусства "Белый квадрат". Церемония награждения лауреатов в тринадцатый раз пройдет в московском "Гоголь-центре".
Имя одного победителя всегда объявляют заранее. Обладателем премии "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского на этот раз стал кинооператор, лауреат "Ники" Геннадий Карюк. Он снял более 60 фильмов, работал с режиссерами Кирой Муратовой, Станиславом Говорухиным, Георгием Данелия, Александром Прошкиным и другими. В 2006 году Карюк снял телесериал "Бесы" в качестве режиссера (совместно с Валерием Ахадовым).
В этом году за лучшую работу в художественном кино могут быть отмечены операторы Игорь Гринякин за фильм "Викинг", Сергей Мачильский за картину "Контрибуция", Максим Осадчий ("Дуэлянт"), Владислав Опельянц ("Ученик"), Александр Симонов ("Рай"). В состав жюри вошли кинооператор Юрий Райский (председатель), кинооператоры Леван Капанадзе, Александр Кузнецов, композитор Алексей Рыбников, художник Федор Савельев, режиссер Сергей Урсуляк, киновед Александр Шпагин.
Награда "Белый квадрат" была учреждена в 2004 году. Как отмечают в пресс-службе премии, ее цель - "поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы". Церемония вручения премии - едва ли не единственный день в году, когда операторы попадают "в кадр", становясь главными героями вечера. Поддержать своих коллег каждый год приходят известные актеры, режиссеры и продюсеры.
Среди организаторов премии - Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов РФ при участии Министерства культуры РФ и Российского Фонда культуры.