Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лучшие кинооператоры года получат премию "Белый квадрат"

Культура
17 апреля, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Церемония награждения победителей пройдет в "Гоголь-центре" в Москве
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Лучшие операторы года получат 17 апреля премию киноизобразительного искусства "Белый квадрат". Церемония награждения лауреатов в тринадцатый раз пройдет в московском "Гоголь-центре".

Имя одного победителя всегда объявляют заранее. Обладателем премии "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского на этот раз стал кинооператор, лауреат "Ники" Геннадий Карюк. Он снял более 60 фильмов, работал с режиссерами Кирой Муратовой, Станиславом Говорухиным, Георгием Данелия, Александром Прошкиным и другими. В 2006 году Карюк снял телесериал "Бесы" в качестве режиссера (совместно с Валерием Ахадовым).

В этом году за лучшую работу в художественном кино могут быть отмечены операторы Игорь Гринякин за фильм "Викинг", Сергей Мачильский за картину "Контрибуция", Максим Осадчий ("Дуэлянт"), Владислав Опельянц ("Ученик"), Александр Симонов ("Рай"). В состав жюри вошли кинооператор Юрий Райский (председатель), кинооператоры Леван Капанадзе, Александр Кузнецов, композитор Алексей Рыбников, художник Федор Савельев, режиссер Сергей Урсуляк, киновед Александр Шпагин.

Награда "Белый квадрат" была учреждена в 2004 году. Как отмечают в пресс-службе премии, ее цель - "поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы". Церемония вручения премии - едва ли не единственный день в году, когда операторы попадают "в кадр", становясь главными героями вечера. Поддержать своих коллег каждый год приходят известные актеры, режиссеры и продюсеры.

Среди организаторов премии - Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов РФ при участии Министерства культуры РФ и Российского Фонда культуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
3
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
4
В центре Москвы горит офисное здание
5
Boeing 737 выкатился за пределы рулежной дорожки во Внукове
6
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
7
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама