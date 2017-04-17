На XIV Всероссийском фестивале "Арлекин" в Петербурге покажут лучшие спектакли для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лучшие отечественные спектакли для детей включены в программу XIV Всероссийского фестиваля "Арлекин", который открывается в понедельник в Петербурге одновременно с конкурсом на соискание Российской национальной театральной премии "Арлекин" 2017 года. На сцене Михайловского театра будет показан конкурсный спектакль Московского академического детского музыкального театра имени Наталии Сац "Лисичка. Любовь" по опере Леоша Яначека "Похождения Лисички-плутовки".

"В том, что москвичи сделали акцент на "любовь", проявилось их видение материала. Этот спектакль в постановке Георгия Исаакяна - настоящий вокальный пир. Темы молодости, любви, жизни переплелись здесь так впечатляюще, что мы выбрали для открытия именно эту работу", - сказал ТАСС арт-директор национальной премии "Арлекин" народный артист России Александр Петров.

По его словам, экспертный совет отсмотрел 89 новых детских спектаклей, поставленных в разных регионах страны, включив в конкурс шесть наиболее ярких работ. Причем на этот раз в список избранных не вошло ни одного петербургского спектакля.

Творческое лидерство захватили театры, далекие от столиц. Среди претендентов на "Арлекин" - Театр обско-угорских народов "Солнце" из Ханты-Мансийска со сказкой "Елена Премудрая", Норильский Заполярный театр драмы имени Владимира Маяковского со новым прочтением "Конька-Горбунка", Национальный театр Республики Карелия спектаклем "Сын-медведь".

Хотя эти спектакли играются на русском языке, но в них, по мнению экспертов, очень ярко воплощен колорит народов и народностей, населяющих тот или иной регион.

Большой фестивальный блок составляют внеконкурсные программы, где особое внимание уделяется подросткам. Они и сами выступят в специальных программах "Испытай себя", "Цель визита", "Театр без границ", где петербургские школьники встретятся со своими сверстниками из Германии и Швейцарии.

В программу включен круглый стол "Театр равных возможностей", где своим опытом будут делиться создатели и кураторы внеконкурсных спектаклей. Лауреаты "Арлекина" будут названы на заключительном вечере 25 апреля.

"Арлекин" за эти годы утвердил себя как аналог "Золотой маски" для детских спектаклей и самый представительный в стране фестиваль спектаклей для детей, охватывающий все российские регионы.

Фестиваль проводится в рамках программы государственной и общественной поддержки театров для детей и подростков под патронатом президента России при поддержке Министерства культуры РФ. "Арлекину" помогают городской комитет по культуре и Законодательное собрание Санкт-Петербурга.