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Сборы фильма "Форсаж 8" за первые дни проката установили рекорд

Культура
17 апреля, 2:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Лента режиссера Феликса Гэри Грея побила предыдущий рекорд, установленный картиной "Звездные войны: Пробуждение силы", собрав за первый уик-энд более $530 млн
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Вин Дизель на презентации фильма "Форсаж 8" в Мадриде, 6 апреля 2017 года

Вин Дизель на презентации фильма "Форсаж 8" в Мадриде, 6 апреля 2017 года

© EPA/FERNANDO ALVARADO

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Мировые кассовые сборы голливудского фильма "Форсаж 8" (The Fate of the Furious, 2017) за первый прокатный уик-энд, по предварительным данным, составили около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю. Об этом сообщила в воскресенье американская кинокомпания Universal Pictures, владеющая правами на картину.

Таким образом, лента режиссера Феликса Гэри Грея, являющаяся восьмой частью популярной серии фильмов, побила предыдущий рекорд, установленный картиной "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015). Последняя заработала в мире за первые дни проката $529 млн.

"Форсаж 8" также занял первую строчку рейтинга кассовых сборов за первый прокатный уик-энд в странах за пределами Северной Америки. Этот показатель составил $432,3 млн, значительно превысив сумму, собранную предыдущим лидером - фильмом "Мир Юрского периода" (Jurassic World, 2015) ($316 млн).

При этом в США и Канаде лента Грея заработала $100,2 млн, показав второй результат среди фильмов серии "Форсаж" и уступив предыдущей части. Два года назад сборы картины "Форсаж 7" (Furious 7, 2015) на североамериканском рынке за первые дни проката составили $147,3 млн.

Universal Pictures уточняет, что речь идет о предварительных данных. Окончательные цифры будут опубликованы позднее, однако они не должны значительно отличаться от имеющихся показателей.

"Форсаж 8" с актерами Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном в главных ролях вышел в американский кинопрокат 14 апреля. Бюджет ленты составил $250 млн. Общие кассовые сборы от проката первых семи фильмов серии превысили $4 млрд.

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