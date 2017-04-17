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Фестиваль с участием оперной звезды Джиоевой завершит сезон в Новосибирске

Культура
17 апреля, 7:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, апреля. /ТАСС
Сезон завершится фестивалем, который пройдет с 8 июня по 13 июля на сцене Новосибирского театра оперы и балета
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НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Фестиваль с участием оперной певицы Вероники Джиоевой завершит театральный сезон в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), сообщили в пресс-службе театра. Народная артистка республики Северная Осетия - Алания, народная артистка Южной Осетии Джиоева исполнит во время фестиваля, который пройдет с 8 июня по 13 июля на большой сцене НОВАТ, ведущие партии в пяти оперных спектаклях.

"Насыщенный и богатый событиями оперный сезон получит феерическое завершение. Веронику Джиоеву знают и ждут на лучших сценах, и мне бесконечно приятно, что она не только нашла возможность спеть на родной сцене пять спектаклей, но и пригласила на свой фестиваль своих друзей, прекрасных молодых певцов, вокальная карьера которых сейчас в самом расцвете", - цитирует пресс-служба генерального директора НОВАТ Владимира Кехмана.

Вероника Джиоева отметила, что очень рада тому, что этот фестиваль состоится в театре, где она начала свой творческий путь. "Я очень люблю своих новосибирских поклонников, получаю много писем, где они пишут, что очень ждут моих выступлений", - отметила она.

Певица предстанет перед новосибирской публикой в своих любимых партиях: Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, Аида в одноименной опере Джузеппе Верди, Микаэла в "Кармен" Жоржа Бизе. В рамках фестиваля также состоятся два знаковых дебюта: звезда впервые исполнит главную партию в опере "Турандот" Джакомо Пуччини, зрители также в первый раз увидят Джиоеву в партии Амелии в опере Джузеппе Верди "Бал-маскарад".

Заключительным фестивальным событием станет грандиозный гала-концерт, в котором примут участие приглашенные звезды мировой оперы. В нем выступят Василий Ладюк, Юлия Маточкина, Лиана Сасс и солисты оперной труппы НОВАТ. За дирижерским пультом - Дмитрий Корчак, режиссер-постановщик концерта - Вячеслав Стародубцев.

Вероника Джиоева в 2005 году закончила Санкт-Петербургскую консерваторию, в 2006 году ее приняли в Новосибирский театр оперы и балета, с 2012 года она приглашенная солистка Большого театра.

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