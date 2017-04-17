Кончаловскому вручат премию имени Феллини за вклад в развитие кинематографа

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский получит премию имени Федерико Феллини за особый вклад в развитие кинематографа. Награда будет вручена 22 апреля на Международном кинофестивале Bif&st в итальянском городе Бари. Об этом сообщила пресс-служба продюсерского центра Кончаловского.
"Фестиваль, основанный в 1999 году, рассчитан в основном на молодую и амбициозную аудиторию. На этот раз он откроется картиной Андрея Кончаловского "Рай", которую смогут посмотреть 1,5 тыс. студентов. После показа режиссер проведет для своих зрителей небольшой мастер-класс. Вечером на торжественной церемонии Андрею Кончаловскому вручат награду, которую в разные годы получали Жан-Жак Анно, Макс фон Сюдов, Анджей Вайда, Тонино Гуэрра и Паоло Соррентино", - говорится в сообщении.
Традиционно в рамках фестиваля показывают три фильма каждого из лауреатов премии - зрители смогут увидеть также фильмы Кончаловского "Возлюбленные Марии" (1984) и "Поезд-беглец" (1985).
Андрей Кончаловский - режиссер, народный артист РСФСР (1980), президент Российской академии кинематографических искусств "Ника". Снял фильмы "Дворянское гнездо", "История Аси Клячиной...", "Танго и Кэш".