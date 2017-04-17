ГМИИ им. А. С. Пушкина покажет выставки арт-группы Recycle и Билла Виолы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) в 2017-2018 годах в рамках программы "Пушкинский XXI" покажет выставки российской арт-группы Recycle и американского художника Билла Виолы, специализирующегося на видеоарте. Об этом сообщила на пресс-конференции директор ГМИИ Марина Лошак.

"В конце мая мы откроем большую выставку Recycle, которые сделали проект специально для нашего музея. Это будет тотальная экспозиция, связанная с телом нашей исторической экспозиции, и будет посвящена тому, как чувствует себя человек в виртуальном музее, бродя по музею реальному", - рассказала она.

Также на конец 2018 года запланирована масштабная выставка Билла Виолы, а до этого в ГМИИ им. Пушкина можно увидеть проекты "Октябрь" китайского художника Цая Гоцяна, который использует порох при создании своих произведений, и Гэри Хилла, так же, как и Виола, специализирующегося на видеоарте.

Кроме того, напомнила Лошак, в этом году ГМИИ впервые примет участие в Венецианской биеннале современного искусства и представит на ней проект "Человек как птица. Образы путешествий". Эта выставка интернациональная, она объединит четырнадцать российских и зарубежных художников, работающих в различных медиа: звуковые и световые инсталляции, видео и фото. На ней, в частности, представлены "Путешествие частной луны на Урале" Леонида Тишкова из проекта "Частная луна", звуковая инсталляция "Ангел" Юрия Календарева, интерактивная инсталляция "Распадающиеся перспективы 2.0" Марникса Де Нисса и световая инсталляция Масаки Фуджихаты "Частное ТВ/ Комната". Эту экспозицию повторять в Москве не планируется, однако ее можно будет посмотреть в онлайн-режиме в интернете.

Программа "Пушкинский XXI" содержится в концепции развития музея, которую разработала компания Avesta. По словам Лошак, в настоящее время музей подыскивает отдельное здание для ее реализации за пределами "Музейного городка" на Волхонке и в прилегающих переулках. Ранее сообщалось, что это может быть здание ГЭС-1 на Раушской набережной. Как сказала Лошак ТАСС, они по-прежнему рассчитывают на это пространство, однако получить его не так просто, поэтому в музее рассматривают и другие варианты.