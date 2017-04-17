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Музеи Московского Кремля в 2016 году посетили рекордные 2,5 млн человек

Культура
17 апреля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Как сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, "такая нагрузка заставляет думать о регулировании числа посетителей через квотирование билетов"
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля в 2016 году посетили 2,5 млн человек, что побило рекорд предыдущего года. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Интервью

Елена Гагарина

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"Нормы для нашего музея - 1,8 млн человек в год, но в прошлом году мы приняли почти 2,5 млн", - сказала собеседница агентства. По ее словам, такая нагрузка заставляет думать о регулировании числа посетителей через квотирование билетов, повышения их стоимости не планируется.

Как сообщал ТАСС ранее, в 2015 году был установлен рекорд посещаемости Музеев Московского Кремля, в них побывали более 2 млн человек.

Тогда там прошли четыре выставки - "Карта России. Вехи истории", "В память о Победе. Награды Второй мировой войны", "Рыцарские ордена Европы" и "Борис Годунов. От слуги до государя всея Руси" - их посетили сотни тысяч человек.

Кроме того, начала работать новая экспозиция в южном приделе Архангельского собора, посвященная разрушенному в 1929 году Вознесенскому монастырю. В 2016 в музее показали выставки "Драгоценности, вдохновленные природой. Ильгиз Ф.", "Скульптор Василий Коноваленко. Во власти камня" и "Элегантность и роскошь Ар Деко".

В этом году в Музеях Московского Кремля демонстрируется экспозиция "Людовик Святой и реликвии Сент- Шапель", запланирован показ выставок "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала ХХ века из коллекции профессора Халили" и "Владыки океана. Сокровища португальской империи XVI-XVIII вв.".

Помимо временных выставок, в Музеи Московского Кремля приходят посмотреть постоянные экспозиции и соборы. "Цену в этом году на билеты мы увеличивать не будем, это точно. А число посетителей будет регулироваться квотированием билетов, кто не успел, тот, к сожалению, должен будет прийти в другой раз. Да, это неприятно, но если мы примем на два миллиона посетителей больше, что получится?", - отметила Гагарина.

Как сказала собеседница агентства, главная причина ограничения посетителей - забота о сохранении памятников, среди которых Патриарший дворец, колокольня "Иван Великий" и Оружейная палата. Вместе с тем, в начале 2020-х откроется новый комплекс Музеев Московского Кремля в Средних торговых рядах на Красной площади. Ожидается, что в год туда будут приходить 4,5 млн посетителей.

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