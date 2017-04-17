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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Съемки российско-сирийского фильма "Пальмира" будут проходить в Сирии. Об этом в понедельник сообщили создатели ленты, премьера которой намечена на 2019 год.
Актриса и продюсер ленты Сулаф Фавакерджи подчеркнула, что "картина будет максимально правдивой, съемки будут проходить в Сирии".
Российская компания "Пролайн-медиа" и самая большая продюсерская компания Сирии Shaghaf подписали соглашение о совместном производстве фильма "Пальмира", церемония состоялась в министерстве культуры РФ. "Если ваш фильм поможет удержать людей на стороне добра, значит вы занялись этим делом не зря", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он выразил уверенность, что "аудитория ленты будет международная". "События на Ближнем Востоке касаются всего мира", - подчеркнул он.
Режиссером ленты выступит Иван Болотников ("Иоанн Креститель", "Хармс"), съемки начнутся в конце 2017 года. Предполагается, что некоторые сцены будут отсняты в сирийской Пальмире и других локациях. "Этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съемки начать в конце 2017 года", - сообщил продюсер Андрей Сигле.
Лента расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию. "Проект появился год назад, - сказал Сигле. - Главный герой картины тоже является солдатом этой (сирийской) войны". Он также отметил, что сирийские правительственные войска обеспечат безопасность российской съемочной группе. Создатели фильма также рассчитывают, что часть сцен удастся снять в самой Пальмире.
По словам Сигле, бюджет картины составит 2 млн евро, четверть этой суммы внесет сирийская сторона. Он также не исключил приглашения журналистов на съемки. Помимо России и Сирии в проекте предполагается участие Ливана, Франции и ряда других государств.