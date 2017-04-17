Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Отказ России от участия и трансляции конкурса "Евровидение" из-за запрета на въезд в Киев участницы от РФ Юлии Самойловой, в конечном счете, скажется на репутации мероприятия и нанесет финансовый урон организаторам. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ситуация вокруг "Евровидения-2017", финальные выступления которого пройдут 9-13 мая в Киеве, накалилась в середине марта, когда Первый канал объявил, что от России участвовать в конкурсе будет Самойлова, которая с детства имеет инвалидность и передвигается на коляске. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал ЕВС не вмешиваться. В итоге Европейский вещательный союз предложил России либо организовать видеомост, чтобы Самойлова фактически выступила на конкурсе по трансляции из Москвы, либо заменить конкурсанта. Эти варианты Россия отклонила, а 13 апреля, Первый канал заявил, что отказывается от трансляции "Евровидения" в России.

Днем позже гендиректор канала Константин Эрнст сообщил ТАСС, что по договоренности с ЕВС Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.

Зрители конкурса будут обмануты в ожиданиях

Представитель России на "Евровидении-2016" Сергей Лазарев, который был лидером по итогам голосования зрительской аудитории, уверен, что поклонники конкурса будут разочарованы отсутствием РФ в числе участников, поскольку традиционно ожидали качественного выступления.

"Мы всегда очень достойно выглядим на этом конкурсе, в прошлом году Россия по зрительскому голосованию заняла первое место. В этом году даже еще до объявления конкурсанта от России ставки на нашу страну делались как на одного из лидеров. Букмекерские конторы учитывают предыдущие выступления представителей страны, они просчитывают тенденцию и ставят Россию на достаточно высокие места", - пояснил Лазарев.

Певец считает, что Россия должна была отреагировать на политизацию конкурса Украиной. "Мне до последнего хотелось верить, что политика останется в стороне от музыкального конкурса. Конечно, я очень расстроен, что Россия не будет представлена на "Евровидении", но понимаю, что на жесткие рамки и условия, которые поставили политики Украины, надо было как-то реагировать. Нам стоит набраться терпения и с достоинством идти дальше", - заключил он.

Финансовые потери организаторов

Член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка России Диана Гурцкая прогнозирует большие финансовые и репутационные потери организатора "Евровидения", которые станут очевидны сразу после конкурса.

"Во-первых, это потеря рекламной аудитории крупнейшей европейской страны, каковой является Россия, что не может не вызвать претензий со стороны спонсоров конкурса, которые вложили весьма солидные средства. Во-вторых, резонный вопрос возникнет у инвесторов следующего года: сможет ли ЕВС гарантировать выполнение взятых на себя обязательств", - отметила Гурцкая. По ее мнению, в сложившейся ситуации ущерб понесет и Первый канал, "так как конкурс входит в число самых популярных и "смотрибельных" проектов".

Певица уверена, что ЕВС должен все же принести извинения России и Самойловой. "ЕВС обязан представить в прямой эфир "Евровидения" видеозапись песни Юлии Самойловой, пусть даже в формате внеконкурсного показа, без оценивания жюри и зрителями. Это должно быть их решение - как знак уважения и своеобразная форма извинения. Да, Россия не участвует в конкурсе по причине действий страны проведения, и этот шаг - исключительно жест уважения со стороны ЕВС", - подчеркнула Гурцкая, добавив, что это "соответствовало бы духу конкурса".

У России не должно возникнуть проблем с участием в "Евровидении-2018"

Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что ЕВС должен отдавать отчет в том, что при этом конкурс потеряет значительную зрительскую аудиторию.

"Это выбор ЕВС, они являются организаторами конкурса. Мне кажется, они должны в первую очередь следить за соблюдением правил конкурса, которые вряд ли предусматривают, что страна, в которой проходит в данный момент конкурс, может вводить ограничения на участников", - подчеркнул Эрнст.

Глава Первого канала также сообщил, что Самойлова примет участие в конкурсе "Евровидение" в 2018 году, этот вопрос обсуждался с ЕВС.

В свою очередь, официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман заявил, что организация не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в "Евровидении" в 2018 году, однако такое решение может быть принято только после конкурса в Киеве.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что у России не было другого выхода, кроме отказа от участия в конкурсе. "Я по-прежнему считаю, что и позиция Украины, и позиция организаторов этого конкурса абсолютно некорректна по отношению к нам, потому что по всем уставным правилам проведения "Евровидения" организаторы обязаны обеспечить визовую поддержку и доступ всем участникам, которые представлены странами. У нас не было другого выхода, и такой шаг был единственно возможным и разумным", - сказал Швыдкой.

Отвечая на вопрос, чем обернется для России неучастие в этом конкурсе, Швыдкой признался, что не является фанатом "Евровидения". "Я не думаю что в судьбах людей, которые в нем участвуют, этот конкурс играет большую роль, что судьба по-настоящему талантливых людей зависит от того, участвовали они в этом конкурсе или нет", - заметил он.

"Я считаю, что мы поступили правильно. Я думаю, что мы примем участие в этом конкурсе в следующем году, потому что наше участие в этом году определялось не нашей позицией, а позицией организаторов", - добавил Швыдкой.