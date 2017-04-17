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Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысяч

Культура
17 апреля, 15:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, апреля. /ТАСС
Писатель и актриса писали друг другу на протяжении нескольких десятилетий
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© AP Photo/Stephan Savoia, архив

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Письмо американского писателя Эрнеста Хемингуэя с признанием в любви к актрисе Марлен Дитрих, создавшей один из самых завораживающих женских образов в мировом кино, выставлен на аукцион и, как ожидается, уйдет с молотка за $30 тысяч.

Это признание последовало, как сообщает в понедельник британская газета Daily Mail, спустя год после откровения самой Дитрих о том, что фотография Хемингуэя стоит на столике у кровати в ее спальне. Они были увлечены друг другом после встречи в 1934 году, однако их чувства так и не воплотились в реальную любовь, потому что, по версии писателя, они стали "жертвой несинхронизированного страстного увлечения". Каждый раз, когда один из них расставался со своим очередным партнером, второй оказывался увлеченным другой персоной.

Хемингуэй, который был четырежды женат, отправил это письмо из имения "Ла-Вихия", где создал такие знаменитые произведения, как "По ком звонит колокол" (1940) и "Старик и море" (1952). Писатель и актриса, которую считали секс-символом, писали друг другу на протяжении нескольких десятилетий.

Несколько их посланий представлено в президентской библиотеке-музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне. Некоторые из них, находившиеся у внуков Дитрих, в последние несколько лет были выставлены на торги.

В имении "Ла-Вихия" на окраине Гаваны Хемингуэй прожил, периодически выезжая за пределы Кубы, с 1939 года почти до своей трагической смерти в 1961 году в США. В доме-музее хранятся многочисленные книги, рукописи, фотографии, охотничье оружие и трофеи. В хранилищах усадьбы насчитывается более 22 тыс. различных экспонатов, в числе которых произведения знаменитых российских писателей на английском и даже на русском языках. Среди них труды Чехова, Льва Толстого, Достоевского, Гоголя и Шолохова.

Письмо выставлено на торги аукционерами Swann Auction Galleries. Они состоятся в Нью-Йорке 4 мая.

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