В Петербурге открылся кинофестиваль "Белые Ночи"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Фильмы разных жанров и направлений вошли в программу смотра White Nights Film Festival, который открылся в понедельник в Петербурге. В течение трех дней он будет проходить в отеле Park Inn Невский при свободном посещении зрителей, которым предстоит назвать своего призера.
"На фестиваль было подано порядка 450 заявок, из которых мы отобрали 40 фильмов и четыре сценария. Все эти работы - некоммерческие, их нельзя будет посмотреть нигде, кроме фестиваля. Просмотры проходят в режиме нон-стоп, и вход для них для всех желающих свободный. Тематика и жанровая палитра фильмов не имеет ограничений, главное, чтобы картины не нарушали морально-этические нормы", - сказал ТАСС организатор смотра генеральный директор автономной некоммерческой организации "Фестиваль Плюс" Виталий Карякин. По его словам, на фестивале представлены картины из 38 стран Европы, Америки, Азии и из Австралии.
По итогам фестиваля будут названы лучшие полнометражный, короткометражный, документальный и анимационный фильмы, лучшая студенческая работы и лучший сценарий. Будут вручены также приз жюри и приз зрительских симпатий. В планах "Фестиваля плюс" - ежегодно проводить такие смотры в Петербурге весной.
В феврале "Фестиваль Плюс" организовал аналогичный киносмотр в Сочи. После Санкт-Петербурга кинофестивали будут проведены в Майкопе, Саратове, Феодосии. "Наша цель - поднимать фестивальное движение в России, шаг за шагом расширяя зрительскую аудиторию", - заключил Виталий Карякин.