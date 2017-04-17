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Перед смертью певец Принс принимал назначенный ему врачом опиоид

Культура
17 апреля, 19:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Лауреату "Оскара" вещество покупал личный телохранитель
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НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский певец Принс, скончавшийся весной прошлого года, принимал полусинтетический опиоид оксикодон. Его назначил певцу врач Майкл Шуленберг, который выписал последний рецепт за шесть дней до смерти исполнителя. Об этом сообщил сегодня новостной портал TMZ со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении протокол обыска в доме Принса и допроса его телохранителя и доктора.

Согласно данным ресурса, рецепты выписывались на имя не певца, а его охранника. Эта мера предосторожности преследовала цель не раскрывать подлинную личность пациента. Телохранитель лично ходил в аптеку за оксикодоном.

Примечательно, что Принс вообще не пользовался сотовыми телефонами. Как поясняет TMZ, когда-то сотовый певца был взломан хакерами, с тех пор исполнитель перестал доверять защите смартфонов.

Как заключило отделение патологоанатомии по Среднему Западу США, включающему штат Миннесота, смерть Принса стала следствием не столько несчастного случая, сколько его собственной неосторожности. 21 апреля 2016 года он самостоятельно принял слишком большую дозу сильнодействующего опиоида.

Исполнитель приобрел всемирную известность после выхода его альбома под названием "1999" в 1982 году. Когда певец находился на пике славы, считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону. Принс был лауреатом многих престижных премий, в том числе "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса".

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