Оператор Максим Осадчий завоевал премию "Белый квадрат" за фильм "Дуэлянт"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Оператор Максим Осадчий завоевал главный приз престижной профессиональной премии киноизобразительного искусства "Белый квадрат" за работу над фильмом режиссера Алексея Мизгирева "Дуэлянт". Имя победителя назвали в понедельник на торжественной церемонии в "Гоголь-центре".

Получив премию, Осадчий вспомнил, что в свои 12 лет после просмотра фильма "Солярис", понял, что должен снимать фильмы, снимать фантастику.

"У нас сильнейшая операторская школа в мире, - сказал он. - Огромная честь продолжать традицию за учителями, которые были до нас, огромная честь быть в ряду тех, кто сейчас делает кино".

В центре сюжета ленты "Дуэлянт" - реалии Санкт-Петербурга, где главный герой Яковлев стреляется на дуэлях за деньги, представляя одного из противников.

Говоря о работе над лентой, Осадчий ранее заметил, что главной задачей было показать Петербург таким, каким прежде его не видели, снимая все одной камерой, увидеть Питер "через паутину лет".

Работы Осадчего хорошо известны зрителям - это фильмы "9 рота", "Обитаемый остров" и "Сталинград" Федора Бондарчука, "Кококо" Авдотьи Смирновой, "Защитники" Сарика Андреасяна и другие.

Максим Осадчий в 2006 году уже был отмечен премией "Белый квадрат" за работу над "9 ротой". В его активе также такие награды как "Золотой орел", "Ника", "Золотой Овен".

Операторское признание

Премия в категории "Операторское признание" вручена инженеру Анатолию Кокушу. В 2006 году основатель украинской компании "Фильмотехник" был отмечен двумя высшими инженерно-техническими наградами Американской кинокадемии "Оскар" за изобретение кранов "Каскад" и "Авторобот", с помощью которых снимались фильмы "Титаник", "Двенадцать друзей Оушена", "Троя" и множество других.

Особый вклад

Обладателем премии "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского на этот раз стал кинооператор, лауреат "Ники" Геннадий Карюк.

Было отмечено, что его работы наполнены волшебным светом, поэзией, способны показать душу героев.

"Вы навсегда останетесь в ряду величайших художников", - заметил режиссер Александр Прошкин, вручая ценную награду Карюку. Зал приветствовал мастера стоя.

Карюк снял более 60 фильмов, работал с режиссерами Кирой Муратовой, Станиславом Говорухиным, Георгием Данелия и другими. В 2006 году Карюк снял телесериал "Бесы" в качестве режиссера (совместно с Валерием Ахадовым).

О награде и жюри

В состав жюри этого сезона вошли кинооператор Юрий Райский (председатель), кинооператоры Леван Капанадзе, Александр Кузнецов, композитор Алексей Рыбников, художник Федор Савельев, режиссер Сергей Урсуляк, киновед Александр Шпагин.

Награда "Белый квадрат" была учреждена в 2004 году. Ее цель - поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы. Церемония вручения премии - едва ли не единственный день в году, когда операторы попадают "в кадр", становясь главными героями вечера.

Среди организаторов премии - Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов РФ при участии Министерства культуры РФ и Российского Фонда культуры.