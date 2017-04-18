Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене Театра имени Маяковского

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене родного Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где служит уже 57 лет. Именинница исполнит одну из ролей в премьерном спектакле по пьесе Александра Островского "Бешеные деньги", который был специально поставлен к ее юбилею.

"Я благодарна, что мне устроили такой замечательный бенефис", - сказала Немоляева, принимая поздравление ТАСС. "Театр взял на себя все заботы обо мне и после спектакля также делает банкет в мою честь", - добавила актриса.

Что касается возраста, то она его не скрывает. "80 лет - это невероятно", - восклицает Светлана Владимировна. "Но я не зацикливаюсь на цифрах, не рыдаю по этому поводу, это не в моем характере. Я думаю о другом. Актеры в моем возрасте мало получают подарков от театра, а я его получила - спектакль в подарок, это дорогого стоит", - заявила актриса.

Спектакль - в подарок

По словам Немоляевой, выбор пьесы принадлежит художественному руководителю "Маяковки" Миндаугасу Карбаускису.

"Я очень ценю Миндаугаса. Он талантливый, интересный, образованный человек. Как режиссер он приверженец русской классики, умеющий раскрыть автора", - сказала артистка, напомнив, что играет в нескольких спектаклях Карбаускиса и делает это с огромным удовольствием.

Однако на сей раз она встретилась с еще более молодым режиссером Анатолием Шульевым. "Его нашему театру рекомендовал художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас, в мастерской которого в Щукинском училище учился Анатолий Шульев, - пояснила Немоляева. - Так вот, в прошлом сезоне Анатолий Шульев поставил у нас на Малой сцене спектакль "Я была в доме и ждала…" по пьесе Лагарса и теперь для Основной сцены сделал "Бешеные деньги" Островского".

О работе с режиссером Немоляева отзывается с восторгом. "Шульев сумел создать чудесную атмосферу на репетициях. Мы действительно творили, делали спектакль, а не выясняли отношения, что нередко случается в театре", - поделилась Светлана Владимировна.

Не умолчала она и о еще одном подарке со стороны театра. Ее партнершей, а конкретно - дочкой по пьесе, стала родная внучка - актриса Театра Маяковского Полина Лазарева. "Мы уже играли дочку и маму в "Талантах и поклонниках", - отметила собеседница агентства.

"Теперь моя актерская задача состояла в том, чтобы по- другому сыграть маму, не повториться. Самое трогательное в том, что, распределяя роли, Анатолий Шульев даже не догадывался, что Полина мне родня", - улыбнулась Немоляева. "Жаль, что Полину не увидит дедушка. Я имею в виду своего мужа, известного актера Александра Сергеевича Лазарева, которого не стало шесть лет назад", - посетовала Светлана Владимировна.

Служебный роман

"Мы вместе прожили 51 год и 4 месяца", - говорит Немоляева. И больше ей не нужно произносить никаких слов. Их союз на самом деле был уникальным.

Они практически одновременно появились в театре Маяковского, где между ними почти мгновенно возник "служебный роман", который вскоре завершился законным браком. Более полувека работая в одном театре, они жили без сплетен и публичных скандалов, опровергая расхожий стереотип о шаткости актерских семей. У них вырос талантливый сын, актер "Ленкома" Александр Лазарев-младший, которому 27 апреля исполнится 50 лет.

"Сын у меня - слепок с отца, - воодушевляется Светлана Владимировна. - Он очень нравственный, верный, такой же ранимый, такой же семьянин. У него такое же человеческое благородство, как и у папы. И внуки у меня замечательные".

Немоляева рада, что внучка Полина продолжила семейную традицию - тоже стала актрисой. И работает в Маяковке, где сегодня сыграет в спектакле в честь юбилея своей бабушки.

Вся жизнь - театр

"Театр - мое счастье, мой тыл, моя крепость", - признается актриса. Понятно, что в данном случае речь идет не о театре вообще, а о совершенно конкретной труппе - о Маяковке. Сюда Немоляева пришла в 1959 году, сразу после окончания Щепкинского училища, да так и осталась навсегда.

Сначала сыграла трогательную Офелию в шекспировском "Гамлете", которого поставил тогдашний руководитель театра легендарный Николай Охлопков. Затем Маяковку возглавил не менее мощный режиссер Андрей Гончаров. В его спектаклях Немоляева создала целую галерею разных персонажей, но лучшей ролью по сей день считает тонкую, неземную Бланш Дюбуа из "Трамвая "Желание" Теннесси Уильямса.

"Меня раньше называли "водопроводом театра Маяковского": так много мои героини плакали на сцене", - вспоминает Светлана Владимировна.

Следующим худруком Маяковки стал Сергей Арцибашев, который открыл в ней дар характерной, подчас откровенно комедийной актрисы. Она блистательна в роли свахи в гоголевской "Женитьбе", хороша и в "Мертвых душах", где играет сразу две роли - Коробочки и Просто приятной дамы. Ей, бесспорно, удалась и роль городничихи Анны Андреевны в "Ревизоре", но этот спектакль уже не значится в репертуаре театра.

Сейчас в Маяковке новый главный режиссер Миндаугас Карбаускис, однако и он сразу же "положил глаз" на Светлану Немоляеву, заняв замечательную актрису в своей самой первой постановке - в "Талантах и поклонниках" по Островскому.

"Это один из моих любимых драматургов. Я же окончила Щепкинское училище при Малом театре, который по праву называют Домом Островского", - пояснила артистка. На сегодняшний день в ее репертуаре шесть спектаклей. Словом, "театральный роман" юбилярши успешно продолжается.

О кино

А ведь, казалось бы, самой судьбой ей было предначертано "светиться" на экране. Немоляева, если можно так выразиться, "родом из кино". Ее отец был известным кинорежиссером, мама - звукооператором. Они и снимали свою дочку с самого детства.

"С девяти лет, - уточнила Светлана Владимировна. - Мама тогда работала у Константина Юдина на фильме "Близнецы", и там по сюжету нужны были две девочки моего возраста. Мама меня привела, и Юдин тут же взял: "Ой, какая милая девчонка", - только и сказал. Я была толстенькая, с круглой мордочкой, светленькая".

Но, разумеется, отнюдь не эта роль сделала Немоляеву популярной киноактрисой. Для кино ее "открыл" Эльдар Рязанов, снявший ее в 1977 году в "Служебном романе", в котором Немоляева исполнила роль сентиментальной и ранимой Оли Рыжовой, долгие годы хранившей в сердце студенческую любовь. У этого же режиссера она вскоре создала еще один запомнившийся зрителям трагикомический образ - жену Гуськова в фильме "Гараж".

А потом у того же Рязанова снялась в картинах "О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные". Среди других фильмов с участием Немоляевой - "Короткие встречи", "Портрет с дождем", "Вторжение", "По главной улице с оркестром", "Горько!", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Артистка", и перечень этот еще можно долго продолжать.

Она и по сей день не расстается с кинематографом. "Снимаюсь в сериалах, надо оправдывать положение, - пояснила актриса. "Но такого, как было с Рязановым, нет и не будет", - заключила юбилярша.

За свою творческую деятельность народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечена множеством наград. Она - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и премии зрительских симпатий "Звезда театрала", удостоена ордена Почета, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой и третьей степеней.