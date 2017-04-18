Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене Театра имени Маяковского

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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене родного Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где служит уже 57 лет. Именинница исполнит одну из ролей в премьерном спектакле по пьесе Александра Островского "Бешеные деньги", который был специально поставлен к ее юбилею.
"Я благодарна, что мне устроили такой замечательный бенефис", - сказала Немоляева, принимая поздравление ТАСС. "Театр взял на себя все заботы обо мне и после спектакля также делает банкет в мою честь", - добавила актриса.
Что касается возраста, то она его не скрывает. "80 лет - это невероятно", - восклицает Светлана Владимировна. "Но я не зацикливаюсь на цифрах, не рыдаю по этому поводу, это не в моем характере. Я думаю о другом. Актеры в моем возрасте мало получают подарков от театра, а я его получила - спектакль в подарок, это дорогого стоит", - заявила актриса.
По словам Немоляевой, выбор пьесы принадлежит художественному руководителю "Маяковки" Миндаугасу Карбаускису.
"Я очень ценю Миндаугаса. Он талантливый, интересный, образованный человек. Как режиссер он приверженец русской классики, умеющий раскрыть автора", - сказала артистка, напомнив, что играет в нескольких спектаклях Карбаускиса и делает это с огромным удовольствием.
Однако на сей раз она встретилась с еще более молодым режиссером Анатолием Шульевым. "Его нашему театру рекомендовал художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас, в мастерской которого в Щукинском училище учился Анатолий Шульев, - пояснила Немоляева. - Так вот, в прошлом сезоне Анатолий Шульев поставил у нас на Малой сцене спектакль "Я была в доме и ждала…" по пьесе Лагарса и теперь для Основной сцены сделал "Бешеные деньги" Островского".
О работе с режиссером Немоляева отзывается с восторгом. "Шульев сумел создать чудесную атмосферу на репетициях. Мы действительно творили, делали спектакль, а не выясняли отношения, что нередко случается в театре", - поделилась Светлана Владимировна.
Не умолчала она и о еще одном подарке со стороны театра. Ее партнершей, а конкретно - дочкой по пьесе, стала родная внучка - актриса Театра Маяковского Полина Лазарева. "Мы уже играли дочку и маму в "Талантах и поклонниках", - отметила собеседница агентства.
"Теперь моя актерская задача состояла в том, чтобы по- другому сыграть маму, не повториться. Самое трогательное в том, что, распределяя роли, Анатолий Шульев даже не догадывался, что Полина мне родня", - улыбнулась Немоляева. "Жаль, что Полину не увидит дедушка. Я имею в виду своего мужа, известного актера Александра Сергеевича Лазарева, которого не стало шесть лет назад", - посетовала Светлана Владимировна.
"Мы вместе прожили 51 год и 4 месяца", - говорит Немоляева. И больше ей не нужно произносить никаких слов. Их союз на самом деле был уникальным.
Они практически одновременно появились в театре Маяковского, где между ними почти мгновенно возник "служебный роман", который вскоре завершился законным браком. Более полувека работая в одном театре, они жили без сплетен и публичных скандалов, опровергая расхожий стереотип о шаткости актерских семей. У них вырос талантливый сын, актер "Ленкома" Александр Лазарев-младший, которому 27 апреля исполнится 50 лет.
"Сын у меня - слепок с отца, - воодушевляется Светлана Владимировна. - Он очень нравственный, верный, такой же ранимый, такой же семьянин. У него такое же человеческое благородство, как и у папы. И внуки у меня замечательные".
Немоляева рада, что внучка Полина продолжила семейную традицию - тоже стала актрисой. И работает в Маяковке, где сегодня сыграет в спектакле в честь юбилея своей бабушки.
"Театр - мое счастье, мой тыл, моя крепость", - признается актриса. Понятно, что в данном случае речь идет не о театре вообще, а о совершенно конкретной труппе - о Маяковке. Сюда Немоляева пришла в 1959 году, сразу после окончания Щепкинского училища, да так и осталась навсегда.
Сначала сыграла трогательную Офелию в шекспировском "Гамлете", которого поставил тогдашний руководитель театра легендарный Николай Охлопков. Затем Маяковку возглавил не менее мощный режиссер Андрей Гончаров. В его спектаклях Немоляева создала целую галерею разных персонажей, но лучшей ролью по сей день считает тонкую, неземную Бланш Дюбуа из "Трамвая "Желание" Теннесси Уильямса.
"Меня раньше называли "водопроводом театра Маяковского": так много мои героини плакали на сцене", - вспоминает Светлана Владимировна.
Следующим худруком Маяковки стал Сергей Арцибашев, который открыл в ней дар характерной, подчас откровенно комедийной актрисы. Она блистательна в роли свахи в гоголевской "Женитьбе", хороша и в "Мертвых душах", где играет сразу две роли - Коробочки и Просто приятной дамы. Ей, бесспорно, удалась и роль городничихи Анны Андреевны в "Ревизоре", но этот спектакль уже не значится в репертуаре театра.
Сейчас в Маяковке новый главный режиссер Миндаугас Карбаускис, однако и он сразу же "положил глаз" на Светлану Немоляеву, заняв замечательную актрису в своей самой первой постановке - в "Талантах и поклонниках" по Островскому.
"Это один из моих любимых драматургов. Я же окончила Щепкинское училище при Малом театре, который по праву называют Домом Островского", - пояснила артистка. На сегодняшний день в ее репертуаре шесть спектаклей. Словом, "театральный роман" юбилярши успешно продолжается.
А ведь, казалось бы, самой судьбой ей было предначертано "светиться" на экране. Немоляева, если можно так выразиться, "родом из кино". Ее отец был известным кинорежиссером, мама - звукооператором. Они и снимали свою дочку с самого детства.
"С девяти лет, - уточнила Светлана Владимировна. - Мама тогда работала у Константина Юдина на фильме "Близнецы", и там по сюжету нужны были две девочки моего возраста. Мама меня привела, и Юдин тут же взял: "Ой, какая милая девчонка", - только и сказал. Я была толстенькая, с круглой мордочкой, светленькая".
Но, разумеется, отнюдь не эта роль сделала Немоляеву популярной киноактрисой. Для кино ее "открыл" Эльдар Рязанов, снявший ее в 1977 году в "Служебном романе", в котором Немоляева исполнила роль сентиментальной и ранимой Оли Рыжовой, долгие годы хранившей в сердце студенческую любовь. У этого же режиссера она вскоре создала еще один запомнившийся зрителям трагикомический образ - жену Гуськова в фильме "Гараж".
А потом у того же Рязанова снялась в картинах "О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные". Среди других фильмов с участием Немоляевой - "Короткие встречи", "Портрет с дождем", "Вторжение", "По главной улице с оркестром", "Горько!", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Артистка", и перечень этот еще можно долго продолжать.
Она и по сей день не расстается с кинематографом. "Снимаюсь в сериалах, надо оправдывать положение, - пояснила актриса. "Но такого, как было с Рязановым, нет и не будет", - заключила юбилярша.
За свою творческую деятельность народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечена множеством наград. Она - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и премии зрительских симпатий "Звезда театрала", удостоена ордена Почета, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой и третьей степеней.