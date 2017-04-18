Выставка "Краски Арктики" покажет в Петербурге мир Севера

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. /ТАСС/. Выставка "Краски Арктики" художников из Ненецкого автономного округа Надежды и Павла Выучейских покажет в Петербурге мир Севера. Об этом сообщает комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга.
"Восемнадцатого апреля в 17:00 в санкт-петербургском Доме национальностей состоится торжественное открытие выставки живописи и графики "Краски Арктики" Надежды и Павла Выучейских - художников из числа коренных малочисленных народов Севера. Авторы в свойственной каждому из них индивидуальной манере создают на своих картинах удивительный и загадочный мир северной природы и ее жителей", - говорится в сообщении.
Более тридцати работ в разной технике можно будет увидеть с 18 по 28 апреля в Белом и Зеленом залах Дома национальностей. На полотнах представлены ландшафты Заполярья, обитатели тундры, северные олени, быт коренных жителей Севера, которые живут во взаимосвязи с окружающей средой.
Выставка организована департаментом региональной политики НАО, санкт-петербургским Домом национальностей, представительством НАО в Санкт-Петербурге, санкт-петербургским землячеством Ненецкого автономного округа "Нятва" ("Дружба").