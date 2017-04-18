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В "Иллюзионе" открывается фестиваль восстановленных Госфильмофондом стереофильмов

Культура
18 апреля, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В программу включены фильмы "Робинзон Крузо", "Солнечный край", "Кристаллы", "Карандаш на льду", "Налим", "Самоуверенный карандаш", "Здравствуй, Сочи!"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Фестиваль советских стереофильмов, созданных в 1940-1980 годах и восстановленных Госфильмофондом России, открывается в кинотеатре "Иллюзион".

"Мир пережил стереобум 50-х, всплеск интереса к стереокино в 80-е годы прошлого столетия, повальное увлечение форматом 3D в современности, - отметили устроители смотра. - Сегодня кинотеатр "Иллюзион" и Госфильмофонд России дарят зрителям редчайшую возможность увидеть отечественные картины, ставшие предвестниками современного 3D формата".

В программу фестиваля включены фильмы "Робинзон Крузо" (1947 г.), "Солнечный край" (1948 г.), "Кристаллы" (1948 г.), "Карандаш на льду" (1948 г.), "Налим" (1953 г.), "Самоуверенный карандаш" (1955 г.), "Здравствуй, Сочи!" (1978 г.) и другие.

Технология, изобретенная художником-оформителем Семеном Ивановым, напомнили в "Иллюзионе", имитирует наличие третьего измерения и вызывает у зрителя иллюзию глубины пространства, кроме того, она не требует применения специальных очков и других приспособлений.

История показов стереофильмов

В феврале 1941 года в кинотеатре "Москва" началась регулярная демонстрация первого советского стереоскопического фильма "Концерт (Земля молодости)". Картина длилась всего сорок минут, ежедневно устраивалось десять сеансов. За четыре месяца экспериментальных показов фильм посмотрели более полумиллиона москвичей. С началом Великой Отечественной войны демонстрация стереофильмов прекратилась.

Изобретатель технологии Семен Иванов продолжил работы в области стереокино. В 1944 году в эксплуатацию была принята новая система отечественного стереокинематографа, а самый первый фильм был сдан в Госфильмофонд.

Съемка стереофильма по системе Иванова производилась обычной 35-миллиметровой кинокамерой с одним объективом на пленке 35 мм с двухзеркальной насадкой. Оба кадра стереопары, каждый размером 11 на 16 миллиметров располагались рядом в пределах стандартного кадра, а между ними - стандартная оптическая монофоническая фонограмма, тем самым достигался эффект "третьего измерения".

Со дня своего открытия в 1966 году кинотеатр "Иллюзион" Госфильмофонда России знакомит зрителей с шедеврами российского и зарубежного киноискусства, лучшими образцами мирового классического кинематографа и современного авторского кино. Традиционно в кинотеатре проводятся ретроспективные показы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, кинопоказы из коллекции Госфильмофонда.

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