Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест мексиканского певца Луиса Мигеля

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд в Лос- Анджелесе выдал ордер на арест известного исполнителя Латинской Америки - мексиканского певца Луиса Мигеля. Об этом сообщил в понедельник телеканал Univision.
Судья выдал ордер на арест за нарушение судебного приказа, уточнил телеканал. По его информации, речь идет о необходимости явиться для дачи показаний по делу о предполагаемом нарушении условий контракта, которую певец три раза проигнорировал. Согласно условиям договора, Мигель должен был выплатить более миллиона долларов своему бывшему менеджеру - Уильяму Брокгаузу.
Луис Мигель родился 19 апреля 1970 года в Пуэрто-Рико. Является обладателем девяти наград премии "Грэмми". Артист получил у своих поклонников прозвище "Солнце Мексики" (El Sol de Mexico).