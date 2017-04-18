Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест мексиканского певца Луиса Мигеля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд в Лос- Анджелесе выдал ордер на арест известного исполнителя Латинской Америки - мексиканского певца Луиса Мигеля. Об этом сообщил в понедельник телеканал Univision.

Судья выдал ордер на арест за нарушение судебного приказа, уточнил телеканал. По его информации, речь идет о необходимости явиться для дачи показаний по делу о предполагаемом нарушении условий контракта, которую певец три раза проигнорировал. Согласно условиям договора, Мигель должен был выплатить более миллиона долларов своему бывшему менеджеру - Уильяму Брокгаузу.

Луис Мигель родился 19 апреля 1970 года в Пуэрто-Рико. Является обладателем девяти наград премии "Грэмми". Артист получил у своих поклонников прозвище "Солнце Мексики" (El Sol de Mexico).