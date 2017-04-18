Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель заявил, что "устал от войны" и считает "бесполезной дискуссией" претензии депутата Натальи Поклонской к его еще не вышедшему на экран фильму "Матильда". Соответствующее заявление поступило во вторник в ТАСС.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

"Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию. Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", - приводятся слова Учителя в сообщении его пресс-службы.

Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Съемки фильма прошли непосредственно в местах действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце.

В фильме зрители, в частности, увидят церемонию коронации императора Николая II в Успенском соборе Московского Кремля, "для которой была выстроена уникальная декорация, а также трагедию на Ходынском поле, для съемок которой было привлечено более двух тысяч актеров массовых сцен". Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.