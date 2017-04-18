Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской

Культура
18 апреля, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По мнению Алексея Учителя, обсуждение фильма возможно только после выхода фильма
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель заявил, что "устал от войны" и считает "бесполезной дискуссией" претензии депутата Натальи Поклонской к его еще не вышедшему на экран фильму "Матильда". Соответствующее заявление поступило во вторник в ТАСС.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию. Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", - приводятся слова Учителя в сообщении его пресс-службы.

Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Съемки фильма прошли непосредственно в местах действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце.

В фильме зрители, в частности, увидят церемонию коронации императора Николая II в Успенском соборе Московского Кремля, "для которой была выстроена уникальная декорация, а также трагедию на Ходынском поле, для съемок которой было привлечено более двух тысяч актеров массовых сцен". Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.

Смотрите также

Песков не стал оценивать выводы экспертов о ленте "Матильда", так как фильм еще не готов
Учитель готов встретиться с Поклонской и показать ей свой фильм "Матильда"
Минкультуры: реакция общественности не повлияет на выдачу прокатного разрешения "Матильде"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама