В Москве представили антологию современной поэзии народов РФ на 57 языках

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Издание "Антология современной поэзии народов России", включающее произведения на 57 языках, представлено в Москве.

Масштабный труд, над которым работали 800 человек, презентовал глава Службы внешней разведки, председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин.

"Завершена большая работа, - сказал Нарышкин. - Чтобы понять масштаб проделанной работы, назову несколько цифр - антология включила стихи 229 поэтов, работу 142 переводчиков, всего 751 произведение".

Обращение президента России к читателям

Нарышкин напомнил, что предисловие к антологии написал президент России Владимир Путин.

"Сегодня в России немало талантливых авторов, пишущих на своих родных языках, - говорится в обращении президента Путина к читателям. - Важно, чтобы их поэтические строки были услышаны, нашли свой путь к сердцам людей". Президент РФ выразил уверенность в обращении, что "Антология поэзии народов России" "внесет значимый вклад в сохранение и развитие национальных литератур России, будет интересна самому широкому кругу читателей".

Залог успеха

По словам Нарышкина, залогом успеха антологии стали "энергия, настойчивость, любовь к литературе" нескольких сотен человек, которые работали над уникальным изданием.

В планах - выход "Антологии детской литературы" и "Антологии прозы народов России".

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что издание тома - большой прорыв. Он предложил издать том драматургии, а для популяризации поэзии - объединить усилия поэтов с композиторами для создания народных песен.

Миры поэзии

"Антология современной поэзии народов России" открывает серию жанровых антологий, представляющих широкому читателю яркие и неожиданные миры художественной литературы, создающейся на языках народов России. Издание является частью программы поддержки национальных литератур народов РФ, не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании.

Том включает оригиналы поэтических произведений, созданных современными авторами на 57 национальных языках за четверть века существования новой России, их художественные переводы на русский язык. Абсолютное большинство текстов переведено впервые специально для антологии.

В том включены обзорные очерки о каждом литературном языке и поэтических традициях народов России, а также краткие биобиблиографические справки об авторах.

В том вошли стихи на языках Дагестана, а также мансийском, нанайском, татарском, карельском, цыганском, эскимосском, эвенкийском, чукотском, якутском и многих других народных языках России.

Читатели смогут познакомиться с антологией на фестивале "Красная площадь", который пройдет в Москве 3-6 июня.