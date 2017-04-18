Более 30 книг вошли в лонг-лист премии "Большая книга"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 30 книг вошли в лонг-лист по итогам 12 сезона премии "Большая книга". Имена соискателей объявлены на пресс-конференции в Москве.

Как отметил председатель совета экспертов премии "Большая книга" Михаил Бутов, в этом году список "оказался более открыт для авторов, чьи имена не совсем на слуху". "Это не только те, кого мы привыкли считать писателями "первого ряда", пожелаем им удачи", - сказал он.

Среди книг - "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" Виктора Пелевина, "Катаев: "Погоня за вечной весной" Сергея Шаргунова, "Манарага" Владимира Сорокина и "Бабий ветер" Дины Рубиной.

Как уточнил Бутов, экспертами премии в этом году стали заведующий отделом прозы в журнале "Октябрь" Алексей Андреев, заведующая отделом прозы в журнале "Знамя" Елена Холмогорова, главный редактор портала "Словари XXI века" Алексей Михеев, журналист Александр Сенин и литературный критик Дмитрий Самойлов.

Всего в этом году на соискание премии было выдвинуто 203 книги и рукописи. Работы пришли из разных городов России и мира, в том числе из Одессы, Берлина, Чикаго, Миннеаполиса. Список финалистов огласят до 31 мая, лауреатов назовут до 30 ноября.

Ежегодно присуждается три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Комплект наград состоит из памятного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.