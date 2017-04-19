Гомер, Лиза или бармен Мо: кто вы из вселенной Симпсонов

19 апреля 1987 года на американском телевидении впервые появились персонажи мультсериала "Симпсоны". Их показали в еженедельной телепередаче "Шоу Трейси Ульман" в ролике под названием "Спокойной ночи". Герои этого скетча оказались очень популярны, и в 1989 году они получили самостоятельный сериал. Мы предлагаем вам пройти тест и узнать, кем бы вы были во вселенной Симпсонов.

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