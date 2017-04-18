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Матвиенко предложила странам - участницам ЕврАзЭС обмениваться музейными проектами

Культура
18 апреля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Спикер Совфеда назвала крайне важным направлением реализацию совместных творческих проектов, к которым, по ее словам, нужно привлекать признанных деятелей культуры и талантливую молодежь
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Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что страны - участницы Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) должны более плотно сотрудничать в культурной сфере. Одним из механизмов культурного обмена может стать открытие филиалов музеев стран - участниц союза за рубежом, отметила сенатор.

"Сегодня в Европе работают представительства Эрмитажа и Русского музея. Уверена, что этот опыт следует распространять и на Евразийском пространстве. И нашим партнерам нужно создавать филиалы своих музеев в России", - сказала спикер на заседании Интеграционного клуба при СФ, посвященном расширению культурных связей на пространстве ЕврАзЭС.

Также она назвала крайне важным направлением реализацию совместных творческих проектов. К ним, по ее словам, нужно привлекать признанных деятелей культуры, одаренных детей, талантливую молодежь. "Интересной идеей могло бы стать, скажем, создание Евразийского молодежного хора или оркестра", - предположила Матвиенко.

Сенатор напомнила при этом, что Договор о Евразийском экономическом союзе не предусматривает специального регулирования взаимодействия стран-участниц в сфере культуры. Среди органов управления Евразийского экономического союза отсутствует подразделение, ответственное за культурное и гуманитарное сотрудничество, добавила Матвиенко. "Поэтому предлагаю обсудить вопрос о целесообразности создания на платформе Евразийского экономического союза Совета по гуманитарному сотрудничеству и региональных отделений в странах-участницах", - заключила сенатор.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил подумать над совершенствованием законодательной базы, которая позволила бы обмениваться музейными экспонатами. "Нам нужны законы, это относится к закону об обороте культурных ценностей, перемещении культурных ценностей. Это вопрос достаточно сложный, поскольку у нас разные регуляторы", - отметил он.

Странами - участницами ЕврАзЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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