Акция "Библионочь" пройдет почти во всех регионах России

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Акция "Библионочь" пройдет 22 апреля в 84 регионах России, участвуют более тысячи библиотек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

84 региона

"Охват акции растет каждый год, в этом году рады сообщить, что 84 региона РФ примут участие в акции "Библионочь", - сказал Аристархов. - Торжественное открытие состоится 22 апреля на Триумфальной площади (в Москве - прим. ТАСС), акция проходит уже в шестой раз, приурочена к Всемирному дню книги и авторского права".

Большая программа на главной площадке в Москве, по его словам, будет посвящена творчеству поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля на 85-м году жизни. Стихи поэта будут известные актеры.

Аристархов также сообщил, что российские библиотеки, литературные музеи продлят время работы и представят свою индивидуальную программу.

Так, Российская государственная библиотека (РГБ) в этот единственный день предоставит возможность всем желающим посетить основное книгохранилище. На экскурсии посетителей проведут по закрытым для читателей ярусам хранилища, покажут редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых, основателя библиотеки государственного канцлера Николая Петровича Румянцева и других известных собирателей книг. Сотрудники библиотеки познакомят гостей с механизмом доставки книг в читальные залы и способами сохранять книги.

Российская государственная библиотека искусств в рамках акции, сказал Аристархов, расскажет о моде на туфли в разных веках, а Российская государственная детская библиотека подготовила программу для детей с ограниченными возможностями.

"Библионочь в Москве"

Со своей стороны руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сказал, что главная цель акции - "привлечение внимание к культуре чтения, развитию чтения". В столице, проинформировал Кибовский пройдут 600 мероприятий. Он отметил, что можно присоединиться к акции не только в центре, но в районных библиотеках и книжных магазинах.

По оценке Кибовского, интерес к акции из года в год растет - в 2016 году в мероприятиях участвовали 60 тыс. человек. Кибовский также призвал жителей столицы посещать библиотеки и не считать их анахронизмом, заметив, что библиотеки давно превратились "в культурные центры с огромным количеством опций".

В беседе корреспондентом ТАСС Кибовский рассказал, что сам записан в библиотеку и пользуется ее электронными сервисами.

"30 лет как я записан в РГБ, - сказал он. - Библиотека имеет сайт, очень многое, что мне надо по работе, это книги, которые у них есть в электронном образе. Это очень удобно, и это великое чудо, ведь это издания редкие и уникальные".

В библиотеках Москвы также пройдут встречи читателей с писателями. В "Иностранке" будет работать мобильная фотостудия, которая сделает жанровые черно-белые фотопортреты посетителей.

С полной программой акции "Библионочь" можно ознакомиться на сайте http://www.culture.ru/.