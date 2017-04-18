Композитор Евгений Дога представит в Молдавии новый творческий сборник

КИШИНЕВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Известный молдавский композитор, народный артист СССР Евгений Дога представит в Кишиневе свой новый сборник арий и романсов "Диалоги любви", на который его вдохновила история любви классика румынской литературы Михая Еминеску и его избранницы Вероники Микле.

Это будет первый том произведений, который вобрал в себя 25 песен и романсов на стихи влюбленных. "Выдающиеся стихи! Сколько любви, сколько тепла, сколько ненависти, преданности, страсти, столько шири в чувствах! Не найдешь нигде в литературе. Их творчество связано. Их чувства - в постоянном диалоге", - поделился маэстро с журналистами.

Запланированная на 19 апреля презентация приурочена к отмечавшемуся 1 марта 80-летию композитора. В связи с этой датой в Молдавии на целый год запланированы различные мероприятия, а центральным событием в этом списке станет юбилейный концерт музыканта 7 мая в Кишиневе.

Дога является автором многочисленных музыкальных произведений в различных жанрах и стилях, многие из которых получили всемирную известность. Так, композиция "Мой белый город" стала официальным гимном Кишинева. Считается, что именно эта мелодия открыла будущую звезду советской эстрады Софию Ротару, которая впервые исполнила ее в 1971 году. А вальс Доги из киноленты "Мой ласковый и нежный зверь" (1978) был признан ЮНЕСКО одним из музыкальных шедевров XX века.

Композитор завоевал популярность у публики как автор удачных эстрадных песен. Среди его известных произведений "Мне приснился шум дождя", "Пришла любовь", "Мария, Мирабела", а также музыка к кинофильмам "Лаутары" (1971), "Дом для Серафима" (1974), "Табор уходит в небо" (1976) и "Стажер" (1976).