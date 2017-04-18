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Сеть "Одноклассники" выложила аудиокниги Пушкина, Лермонтова и Толстого к "Библионочи"

Культура
18 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Произведения звучат в исполнении советстких актеров - Сергея Юрского, Иннокентия Смоктуновского, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Осипа Абдулова, Бориса Ливанова
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" выложила в раздел "Музыка" аудиокниги Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого и других писателей к акции "Библионочь-2017". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе соцсети.

"Социальная сеть "Одноклассники" и портал "Культура.РФ" при поддержке Министерства культуры РФ запустили спецпроект, посвященный федеральной акции "Библионочь-2017". В рамках проекта в социальной сети появился архив со сборниками аудиокниг русских классиков", - сообщили в пресс-службе.

Произведения звучат в исполнении советстких актеров - Сергея Юрского, Иннокентия Смоктуновского, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Осипа Абдулова, Бориса Ливанова. В настоящий момент для прослушивания доступны 30 аудиокниг. В дальнейшем Министерство культуры и "Одноклассники" планируют пополнять архив новыми произведениями. Аудиокниги предоставлены компанией "Мелодия".

В дни проведения "Библионочи", подписчики сообщества портала "Культура.РФ" в "Одноклассниках" смогут принять участие в конкурсе и рассказать о своей любимой книге. Также в группе "Культуры.РФ" специально к "Библионочи" запустилась интерактивная карта событий акции.

Ежегодный фестиваль чтения "Библионочь" пройдет в России 21-22 апреля уже в шестой раз. В библиотеках, книжных магазинах, литературных музеях страны посетителей ждут специальные программы. Тема акции в этом году - "Новое прочтение". В 84 регионах-участниках пройдут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.

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