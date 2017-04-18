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Диджей Hardwell станет хедлайнером фестиваля Alfa Future People

Культура
18 апреля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Голландский диджей готовит специальную программу для одного из крупнейших музыкальных событий
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Голландский диджей Hardwell (Хардвелл) станет хедлайнером фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет с 7 по 9 июля под Нижним Новгородом. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС сам музыкант.

"Для меня это станет необычным опытом, потому что я не частый гость в России. Выбор фестиваля связан с его масштабом, я слышал о нем от коллег и смотрел видео события прошлого года", - пояснил Hardwell, выйдя на связь с пресс-центром.

Диджей отметил, что для фестиваля он готовит специальный видеоряд и световое шоу с использованием пиротехники. В свою очередь, генеральный директор фестиваля Alfa Future People Виктор Шкипин пообещал, что техническая служба форума выполнит все требования гостя.

"Мы очень хотим, чтобы к нам ехали за атмосферой. В прошлом году темой фестиваля была любовь, теперь - эволюция", - сообщил Шкипин.

На фестивале будут работать пять сцен - на две больше, чем в 2016 году. Главная платформа будет выполнена в виде летающей тарелки.

Председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман назвал главной задачей фестиваля "собрать людей будущего". "Это те, кто смотрит в будущее с оптимизмом, чувствуют себя уверенно, успешны. Фестиваль вполне успешно решает эту задачу, его гости яркие, умные", - отметил он.

Диджей Hardwell (настоящее имя - Роберт ван де Корпут) играет в стиле хаус. В 2011 году музыкант и продюсер попал на 24 место в рейтинге профильного издания DJ Mag Top 100, в 2012 поднялся на шестое место, а в 2013 и 2014 занимал первую строчку. Hardwell широко известен своими сетами на крупных музыкальных фестивалях Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Electric Zoo и Creamfield.

Фестиваль Alfa Future People проводится с 2014 года. Форум дважды был признан лучшим музыкальным событием по версии национальной премии "Событие года", а также лучшим музыкальным фестивалем по версии портала KudaGo. В 2016 году фестиваль посетили более 50 тысяч человек из 20 стран мира.

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