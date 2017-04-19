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Презентация книги Ивана Охлобыстина "Песни созвездия Гончих Псов". Видеотрансляция

Культура
19 апреля, 15:05 UTC+3
Мероприятие проходит в формате публичных чтений
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Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная выходу книги Ивана Охлобыстина "Песни созвездия Гончих Псов". 

Автор расскажет о своем произведении и прочитает главы из книги.

В фантасмагорию вошли две сатирические повести "Нулевой километр" и "Песни созвездия Гончих Псов".

 

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Охлобыстин, Иван Иванович
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