Юлия Самойлова выступит в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая не была допущена как представитель России к песенному конкурсу "Евровидение" в Киеве, выступит в концерте хора "Сорок Сороков" 25 апреля в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе движения "Сороков Сороков".

"Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске российской певицы на "Евровидение", - отметили организаторы.

Также в программе "Песни великой Победы" примут участие финалист шоу "Голос" Эмиль Кадыров, финалисты проектов "Фактор А" и "Новая звезда" Александр Щербаков, Родион Газманов и группа "Баян Mix".

Вечер станет первым крупным выступлением хора "Сорок Сороков", в репертуаре которого образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, военных лет в оригинальной обработке.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.