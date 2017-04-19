Иосиф Кобзон заявил, что "здоров как бык"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил в интервью ТАСС, что "здоров как бык".

Как ранее сообщал Life, Кобзон "попал в одну из столичных клиник из-за осложнения после тяжелого заболевания", ему было решено провести операцию, артист находится под наблюдением врачей.

"Я здоров как бык, чего и вам желаю", - сказал певец, отвечая на вопрос о состоянии своего здоровья.

Кобзон - советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011).