Иосиф Кобзон заявил, что "здоров как бык"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил в интервью ТАСС, что "здоров как бык".
Как ранее сообщал Life, Кобзон "попал в одну из столичных клиник из-за осложнения после тяжелого заболевания", ему было решено провести операцию, артист находится под наблюдением врачей.
"Я здоров как бык, чего и вам желаю", - сказал певец, отвечая на вопрос о состоянии своего здоровья.
Кобзон - советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011).