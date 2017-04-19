На Каннском кинофестивале может быть показан фильм-сюрприз из России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. На юбилейном, 70-м по счету Каннском международном кинофестивале, который пройдет во Франции 17-25 мая, могут показать фильм-сюрприз из России. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

По ее словам, в этом году российские кинематографисты участвуют в работе практически всех площадок фестиваля и кинорынка. "Возможно, будет еще фильм-сюрприз из России в одной из программ, которая еще не объявлена", - сказала гендиректор Роскино.

Россия на Каннском фестивале

В основной конкурс вошла картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" - это история супружеской пары в разгар тяжелого развода и исчезновения их 12-летнего сына.

Еще одна лента, вошедшая в основной конкурс Канн, - снятая полностью на русском языке драма "Кроткая" Сергея Лозницы. Это копродукция шести стран, за основу взята повесть Федора Достоевского.

Также фильм из России будет представлен в программе "Особый взгляд" - это лента "Теснота" Кантемира Балаганова, ученика Александра Сокурова. Время действия картины - 1998 год. Еврейская семья живет в Нальчике, однажды младшего сына и его невесту похищают бандиты.

Российский павильон

Традиционно РФ будет представлять в Каннах Российский павильон, который станет единым информационным центром для всех кинематографистов. В частности, состоится презентация кинокомиссии Москвы, "целью которой является продвижение Москвы в качестве съемочной площадки для российских и международных компаний". Также будет показан новый информационный ресурс Фонда кино, презентации шоу-кейсов крупнейших производителей. В частности, режиссеры и продюсеры представят фильм "Легенда о Коловрате" и проект "Т-34".