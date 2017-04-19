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Большой театр теперь доступен для слабовидящих и слепых людей

Культура
19 апреля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Также в докладе правительства отмечается, что в 11 театрах реализованы мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мероприятия по созданию доступной среды для слабовидящими и слепых в Государственном академическом Большом театре завершены. Об этом говорится в материалах правительства, подготовленных к ежегодному отчету в Госдуме.

"Мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата реализованы в 11 театрах; мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха в полном объеме осуществлены в двух театрах; мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения завершены в одном театре (Государственном академическом Большом театре России)", - говорится в материалах правительства.

Кроме того, проводится работа по увеличению доступности библиотек. Так в восьми из девяти подведомственных министерству культуры библиотек созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"6479 библиотек (16,6%) имеют в своем штате сотрудников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам предоставления услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой помощи", - уточняется в докладе. Российская государственная библиотека работает над созданием электронной библиотеки нот по системе Брайля.

"На реализацию данного проекта Российской государственной библиотеке для слепых выделено 2,45 млн рублей", - говорится в материалах правительства.

По итогам 2016 года условия доступности для всех категорий людей с инвалидностью полностью обеспечены в Российской государственной специализированной академии искусств и Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова. В целом, согласно отчету правительства, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата доступны 31 образовательная организациях высшего образования и четыре подведомственных профессиональных образовательных организации.

Беспрепятственный доступ людей с нарушением слуха есть "в 20 образовательных организациях высшего образования и трех профессиональных образовательных организациях". Частично реализованы мероприятия для людей с нарушением зрения в 25 вузах.

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