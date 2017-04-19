"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. "Гринпис России" в рамках акции "Ночь музеев-2017" впервые представит в Музее истории Екатеринбурга фотовыставку "Спасите Арктику", сообщили ТАСС в пресс-службе общественной организации.

"20-21 мая посетители в Екатеринбурге смогут первыми в России увидеть подборку из 25 известных фотографий "Гринпис", распечатанных в крупном формате, в других городах этой выставки не будет. Фотографы - это волонтеры и сотрудники "Гринпис" со всего мира. Среди них - штатный фотограф "Гринпис России" Елизавета Удилова, известный британский фотограф Ник Коббинг, шведский фотограф Кристиан Аслунд, фотограф-волонтер из Мадрида Педро Арместре, а также Эмили Хантер - режиссер, активистка из Канады", - сказали в пресс-службе.

По словам кураторов, проект должен привлечь внимание к красоте Арктики и угрозе, которая может ее уничтожить. "Посетители увидят, что Север - это не только бескрайние ледяные пустыни. Они взглянут на бушующий океан через иллюминатор судна Arctic Sunrise, узнают, как разливы нефти в Сибири выглядят с высоты птичьего полета, и станут свидетелями того, как храбрая представительница коренных народов Канады в одиночку преградила путь нефтяной платформе Shell, а итальянский композитор Людовико Эйнауди сыграл на рояле свое новое произведение на фоне тающего ледника на Шпицбергене",- отметили в организации.

Там добавили, что посетители музея смогут отправиться в путешествие с помощью очков виртуальной реальности. "Они своими глазами увидят белых медведей в их естественной среде обитания и пастбища сибирских оленеводов, которые уничтожает нефтяная индустрия. Сотрудники "Гринпис России" с удовольствием расскажут о работе организации и том вкладе в спасение хрупкой природы Арктики, который по силам каждому", - сказали кураторы.

"Гринпис" - общественная некоммерческая независимая международная организация, цель которой - сохранить природу и мир на планете. Она объединяет более 2,5 млн сторонников по всему миру, представительства "Гринпис" существуют в более 40 странах мира. "Гринпис России" в этом году исполняется 25 лет, офисы организации открыты более чем в 80 странах мира.