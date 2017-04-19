Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин написал жалобу на депутата Наталью Поклонскую в комиссию по этике Государственной Думы. Об этом адвокат сообщил ТАСС.

"Прошу Вас организовать проведение проверки действий депутата Государственной думы Поклонской, в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики, в частности, выразившие в необоснованных обвинениях в адрес автора настоящего обращения, Учителя, использовании заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям в отношении авторов и создателей полнометражного художественного фильма под рабочим названием "Матильда", - говорится в обращении адвоката.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Премьера фильма об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре.