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Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала People

Культура
19 апреля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга журнала
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Джулия Робертс

Джулия Робертс

© AP Photo/Joel Ryan

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американская актриса Джулия Робертс была признана самой красивой женщиной планеты по версии американского журнала People.

"Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу "Самые красивые в мире", и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой", - пишет журнал в статье на своей интернет-странице. Издание намекает на название знаменитого фильма "Красотка" (Pretty Woman), вышедшего на экраны в 1990 году, главную роль в котором исполнила Робертс.

49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга People. "В пятый раз? Это лестно", - сказала она в интервью журналу, дав понять, что сама не занималась такого рода подсчетами.

На вопрос, чувствует ли она себя смущенной, Робертс ответила: "Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно".

В 2016 году самой красивой женщиной на планете журнал People назвал другую американскую актрису - Дженнифер Энистон.

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