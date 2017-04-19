Путин отметил вклад "Золотой маски" в укреплении единого культурного пространства РФ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Текст приветственной телеграммы размещен в среду на сайте Кремля.

"Ваш творческий проект нацелен на сохранение легендарных художественных традиций, которыми по праву славится отечественное театральное искусство. Он знакомит профессионалов и зрителей с наиболее яркими премьерными спектаклями сезона, с лучшими режиссерскими, актерскими работами. И конечно, важно отметить значимый вклад, который вносит "Золотая маска" в поддержку театров, представляющих разные города и регионы, в укрепление единого культурного пространства страны", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства выразил уверенность, что вручение премии пройдет в атмосфере добра и созидания, предоставит прекрасную возможность участникам обсудить актуальные проблемы, обменяться накопленным опытом, познакомиться с новыми достижениями своих коллег.

Путин поздравил лауреатов с заслуженным успехом и пожелал всем присутствующим удачи и вдохновения для воплощения в жизнь намеченных планов и замыслов.

23-я церемония вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска" состоится 19 апреля в столичном академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Премия присуждается по итогам прошедшего театрального сезона. В этом сезоне эксперты отсмотрели 939 спектаклей, поставленных более чем в ста российских городах. В итоговый список номинантов вошли 28 драматических спектаклей "большой" и "малой" формы, 13 опер, пять балетов и девять спектаклей современного танца, четыре спектакля в жанре "Оперетта/мюзикл", восемь кукольных. Эти постановки были осуществлены в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Норильска, Воронежа и многих других городов.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей- номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".